Власенко перевів на Порошенка "стрілки" за газову переплату

Депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко вимагає від "Нафтогазу" оприлюднити повний текст позову проти Росії та відповідне рішення Стокгольмського суду щодо газу.

Про це він заявив на погоджувальній раді Верховної Ради 6 червня після низки нападок на лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко через газові контракти 2009 року.

"Як людина, яка мала честь захищати Тимошенко у газовій справі (за часів Віктора Януковича – ред.), я думаю, я трошки більше від усіх тут присутніх знаю газові контракти, матеріали кримінальної справи… Давайте розберемо вимоги, які стоять у Стокгольмському арбітражі. Україна висунула вимогу за переплату за природній газ у 2011-2013 роках як незаконну. Справедливо і правильно!", – сказав Власенко.

"Янукович незаконно переплачував у 2011-2013 роках всупереч газовому контракту. Наші вимагали це скасувати – це правильна вимога... Але у мене просте питання: чи могла така переплата відбуватися без відома міністра економіки (Петра) Порошенка? Та не могла! Та звичайно, що була корупційна складова в цьому. Звичайно, що тоді Янукович отримував на цьому зиск!", – заявив він

Власенко також сказав, що його соратники виступали проти ратифікації "харківських угод", а Петро Порошенко підтримував їх.

"Друге. А чого не згадуємо дії Ющенка у 2006 році, який одним розчерком пера скасував угоду про газ по 50 доларів?", – сказав він.

"Третє: у мене проста вимога – і прошу вважати це депутатським зверненням: шановні представники "Нафтогазу", перестаньте спекулювати, опублікуйте ваш позов до Стокгольмського суду і повний текст рішення! І вся країна побачить, що юридичною підставою для цього рішення є пункт 4.4 цього контракту, який ви називаєте поганим", – додав соратник Тимошенко.

Він підтримав її щодо принципу "бери й плати".

Власенко додав: "Мені зрозуміла позиція хлопчика, який винен гроші російському банку, але мені не зрозуміла позиція людей, які у 2012 році сиділи у фракції "Батьківщина", ходили з плакатами "Юлі – волю" і розказували, як це правильно…".

Перед ним Андрій Кожем’якін сказав: "Партія "Батьківщина" і Тимошенко заважає всім, бо 7 спікерів – і 4 з них свого часу, з якими ми ділилися хлібом, – вони кинули "лайно" (дорікнули Юлії Тимошенко – ред.). це погано. Так Україна не змінить політику".

Він додав, що чинні політики колись свідчили у суді, що в 2009 році газовий контракт із РФ був єдиним виходом із економічної кризи.

У свою чергу, голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав: "Від тих політичних сил, які стояли на Майдані, не може бути нищівних звинувачень".

Згодом перший віце-спікер Ірина Геращенко висловила думку, що з огляду на баталії потрібно присвятити питанню газового контракту окрему зустріч.

У вівторок вранці лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов висунув вимогу до антикорупційних органів перевірити контракт на постачання російського газу 2009 року, укладений Юлією Тимошенко, на предмет корупції та державної зради, а до комітетів ВР з нацбезпеки та боротьби з корупцією – заслухати Тимошенко з цього приводу.

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Олена Рощенко, УП