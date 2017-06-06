Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков розповів, що заважає прийняти закон про вільний обіг зброї

Вівторок, 6 червня 2017, 14:40

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що для прийняття в Україні закону про вільний обіг зброї існує багато перешкод.

Про це він сказав 6 червня на брифінгу в Запоріжжі, повідомляє "Укрінформ".

"Існує дуже багато перешкод для прийняття парламентом України закону про вільний обіг зброї. В першу чергу, статистика свідчить: більшість громадян України проти цього рішення", – заявив міністр.

"Крім того, це випадки застосування зброї зараз, які вказують на те, що для прийняття такого закону необхідно дуже багато врахувати для того, щоб зброя у жодному разі не потрапила до рук осіб з нестабільною психікою, злочинців, людей із залежностями і з психічними розладами", – зазначив глава МВС.

Аваков наголосив, що без урахування всіх цих даних прийняття закону про вільний обіг зброї неприпустимо.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив днями, що депутати готують законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Він висловив сподівання, що восени цей законопроект буде внесено на розгляд до Ради.

Теми: зброязаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
зброя
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: