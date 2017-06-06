У середу – спека і ризик пожеж, на заході грози, вітер, можливий град

У середу, 7 червня, у центральний, південних і східних областях температура повітря може прогрітися до більше, ніж 30 градусів тепла.

У цих областях буде надзвичайний, а у північних областях високий рівень пожежної небезпеки, попереджає Український гідрометцентр.

Натомість у західних (Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій) областях, а вдень місцями і в Житомирській, Київській та Вінницькій, – грози, в окремих районах град і шквали вітру 15-20 м/с.

У Карпатському регіоні місцями сильні зливи.

Погода 7 червня

Ввечері 6 червня та впродовж 7 червня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 – 1,0 м над рівнями, які були станом на 8 ранку 6 червня, без негативних наслідків.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 7 червня і в західних (крім карпатського регіону) утримається висока (4 класу), а 8 червня у південних, східних та Дніпропетровській областях – надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Прогноз на 8 червня

У Києві та області утримується висока (4 класу) пожежна небезпека, а 7 червня місцями по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Прогноз погоди для Києва

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Олена Рощенко, УП