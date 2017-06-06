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Авдіївка: ЛЕП Донецької фільтрувальної станції полагодили

Вівторок, 6 червня 2017, 16:56

Монтери відновили функціонування лінії електропередач Донецької фільтрувальної станції, у середу почнуть відновлювати водопостачання в Авдіївку.

Про це повідомив у Twitter віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

"Авдіївка. Станом на 16:00 6 червня ремонтні роботи ліній електропередач завершені, напруга подана на лінію Макіївка – АКХЗ №2", - пише він.

За словами віце-прем'єра, на 7 червня заплановані роботи по підключенню Донецької фільтрувальної станції та відновлення водопостачання Авдіївки.

Як повідомлялося, у неділю зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт. 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій попереджало, що 5 червня Авдіївка може лишитися без води, оскільки резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, і можливості його наповнити не було.

Українська правда

Теми: АвдіївкаДонецька область
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