Авдіївка: ЛЕП Донецької фільтрувальної станції полагодили
Монтери відновили функціонування лінії електропередач Донецької фільтрувальної станції, у середу почнуть відновлювати водопостачання в Авдіївку.
Про це повідомив у Twitter віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
"Авдіївка. Станом на 16:00 6 червня ремонтні роботи ліній електропередач завершені, напруга подана на лінію Макіївка – АКХЗ №2", - пише він.
За словами віце-прем'єра, на 7 червня заплановані роботи по підключенню Донецької фільтрувальної станції та відновлення водопостачання Авдіївки.
1/1 #Авдіївка Станом на 16:00 6 червня ремонтні роботи ліній електропередач завершені, напруга подана на лінію Макіївка – АКХЗ №2.— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) June 6, 2017
Як повідомлялося, у неділю зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.
Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій попереджало, що 5 червня Авдіївка може лишитися без води, оскільки резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, і можливості його наповнити не було.
Українська правда