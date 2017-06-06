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СЦКК: Бойовики із зенітної установки обстріляли Новолуганське

Вівторок, 6 червня 2017, 22:59

Бойовики обстріляли із зенітної установки житлові будинки в населеному пункті Новолуганське.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"Близько 18.30 год 6-го червня бойовики обстріляли житловий сектор населеного пункту Новолуганське із зенітної установки ЗУ-23-2. Внаслідок обстрілу повністю згоріла дерев’яна присадибна будова у подвір’ї будинку по вулиці Космонавтів. В будинку на вулиці Мічуріна пошкоджено сарай, гараж та паркан, побито шифер на даху. В будинку по вулиці Сергієнка пошкоджені стіна та хлів, вбито домашню худобу", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Українська правда

Теми: АТО
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