"Червона рута": Теплохід "Генерал Ватутін" не має стосунку до компанії вже 4 роки

Круїзний теплохід "Генерал Ватутін", який 1 червня вийшов з Києва, вдень 6 червня перебував в Керченській протоці, в акваторії анексованого Криму.

Як випливає з даних веб-сервісу визначення розташування морських суден MarineTraffic, у вівторок судно прямувало в російський порт Ростов.

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що теплохід повинен був везти туристів в Одесу, але замість цього з невідомих причин відправився в сторону кримського півострова.

У круїзній компанії "Червона рута" заявляють, що теплохід не має стосунку до цієї компанії, незважаючи на те, що на сайті цієї організації за станом на 14:00 була надана інформація про теплохід.

Теплохід від 2013 року не має до компанії ніякого стосунку, заявив представник компанії "Червона Рута" Ігор Андрєєв.

Генеральний директор круїзної компанії "Червона рута" Юрій Соколов повідомив, що українські ЗМІ оперували спочатку неправильною інформацією, оскільки, за його словами, теплохід попрямував в російський порт не з українського Ізмаїла, а з молдовського порту, де відбулася зміна власника судна і зміна прапора на ньому.

"Теплохід 25 числа вийшов з Києва, пішов у Херсон, від 29 по 31 стояв у Херсоні, оформлявся, потім пішов в Ізмаїл, змінив прапор (спустили український, спеціально зняли з (обліку – ред.) в українському реєстрі), на виході змінився господар в Ізмаїлі, господар підняв прапор Беліз, і під белізьким прапором судна відправилися в молдовський порт Джурджулешти. Туди приїхав новий господар, і теплохід там був переоформлений на нову компанію. І новий господар, якого ми взагалі не знаємо, дав команду йти на Ростов", – розповів Юрій Соколов.

Також Соколов спростував повідомлення українських ЗМІ про те, що на борту теплоходу були пасажири.

У той же час, на сайті MarineTraffic, який відстежує судна і публікує їхнє місце перебування на карті в реальному часі, повідомляється, що "Генерал Ватутін" прямує до порту Ростов з українського порту "Ізмаїл", ніяких згадок про молдовський порт на Дунаї станом на 15:00 вівторок на сайті не було. Коментуючи цей факт Юрій Соколов висловив припущення, що сайт не встигає оновлювати інформацію.

За словами Соколова, від 2013 року теплохід не експлуатувався, і в 2017 році було ухвалене рішення "вивести теплохід, як інвестицію, з території України і передати наступному власнику".

При цьому гендиректор компанії додав, що компанія "Червона рута" не була власником цього теплохода.

На сайті компанії "Червона рута" станом на 16:00 інформації про теплохід "Генерал Ватутін" немає. У той же час, повідомлення про тур "Київ-Одеса" на теплоході "Генерал Ватутін" є на сайті Grouptravel, тут вказується, що теплохід є в круїзі з 1 по 12 червня.

У Grouptravel повідомили, що не знають, чи були на борту теплохода пасажири.

У Держприкордонслужбі України зазначили, що судно покинуло Україну відповідно до вимог закону, і не мало пасажирів на борту.

Як відомо, на сайті "Думська" 6 червня з’явилася інформація про те, що український круїзний лайнер типу річка-море "Генерал Ватутін" з невідомих причин змінив курс і відправився до південного берега анексованого Криму замість того, щоб зайти в порт Одеси.

Радіо Свобода