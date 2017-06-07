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МЗС висловив протест через відвідування Криму делегацією РФ

Середа, 7 червня 2017, 00:27

МЗС України висловив протест у зв'язку з відвідуванням анексованого Криму російською делегацією.

Про це повідомляє прес-служба українського міністерства.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговою незаконною поїздкою до Автономної Республіки Крим, яка є суверенною територією України, тимчасово окупованою Російською Федерацією, групи високопосадовців держави-окупанта на чолі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентиною Матвієнко", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що це є грубим порушенням українського законодавства і міжнародного права.

Крім того, в міністерстві зазначили, що такі "візити" керівництва РФ розглядаються як демонстративне нехтування Кремлем державним суверенітетом України, Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, Бакинською декларацією та резолюціями Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

У зв'язку з цим Міністерству закордонних справ РФ передана відповідна нота протесту.

Теми: МЗСРосіяанексія
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