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Путін заявив, що війну Росії і США "ніхто б не пережив"

Середа, 7 червня 2017, 01:46
Путін заявив, що війну Росії і США ніхто б не пережив

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі війни між Росією і США її "ніхто б не пережив".

Таку думку він висловив в ході інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, повна версія якого вийде 12-15 червня.

"У "гарячій" війні США домінували б?", - запитав Стоун. "Я думаю, що ніхто б не пережив", - відповів Путін.

На питання Стоуна про те, чи є шанс налагодити відносини з США після обрання Дональда Трампа, Путін заявив: "Надія завжди є. Поки нас не понесуть в білих тапках на кладовищє".

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Теми: ПутінРосіяСША
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