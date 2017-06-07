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Трамп побажав Комі успіху перед свідченнями в Конгресі

Середа, 7 червня 2017, 04:38

Президент США Дональд Трамп побажав екс-директору ФБР Джеймсу Комі "успіху" перед його свідченнями в Конгресі.

Про це Трамп сказав 6 червня журналістам після зустрічі з лідерами республіканців.

"Бажаю йому успіху", - заявив він.

Нагадаємо, колишній глава ФБР Джеймс Комі 8 червня надасть свідчення перед комітетом Сенату з питань розвідки щодо його звільнення та можливих зв’язків кампанії Трампа з Росією у рамках розслідування комітету щодо втручання РФ в американські вибори.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп міг звільнити Комі через активізацію розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США.

Згідно з доповідною запискою Комі, в лютому Трамп під час зустрічі з Джеймсом Комі, який на той момент був директором ФБР, нібито попросив припинити розслідування щодо відносин екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією.

Радіо Свобода

Теми: СШАТрамп
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