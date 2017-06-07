Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі анонсували зустріч Путіна і Трампа

Середа, 7 червня 2017, 05:33

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в Гамбурзі на саміті країн "великої двадцятки", проте точна дата поки не узгоджена.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "Известиям".

При цьому, за його словами, переговори пройдуть без традиційної заяви для представників ЗМІ.

6 червня посол США в Росії Джон Теффт під час спілкування з російськими журналістами повідомив, що домовленості про зустріч глав Росії і США на саміті в Німеччині немає. Однак Пєсков, відповідаючи на питання "Известий" про дату і місце переговорів Володимира Путіна і Дональда Трампа, пояснив, що ймовірність такої зустрічі все-таки є.

"У Гамбурзі - так, може, але дати немає", - сказав він.

При цьому Пєсков підкреслив, що поки ймовірна тільки розмова двох лідерів. Заяви для преси за підсумками переговорів робити не планується.

Саміт групи країн "великої двадцятки" відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Путін
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: