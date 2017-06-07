Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під ніч бойовики обстріляли КП "Мар'їнка"

Середа, 7 червня 2017, 08:40

6 червня на Донеччині бойовики знову обстрілювали позиції контрольного посту "Мар`їнка", де прикордонники несуть службу разом із військовослужбовцями Збройних сил України.

Вогонь бойовики відкрили близько 21:00 зі стрілецької зброї та АГС-17, повідомляє Державна прикордонна служба.

Обстріл незаконні збройні формування вели з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території.

Ніхто з українських захисників не постраждав.

Вогонь у відповідь не відкривали.

Прикордонники зазначають, що з початку цього року зафіксовано понад 30 обстрілів підрозділів Державної прикордонної служби України з боку російських найманців. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасбойові діїАТОПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: