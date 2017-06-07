Під ніч бойовики обстріляли КП "Мар'їнка"

6 червня на Донеччині бойовики знову обстрілювали позиції контрольного посту "Мар`їнка", де прикордонники несуть службу разом із військовослужбовцями Збройних сил України.

Вогонь бойовики відкрили близько 21:00 зі стрілецької зброї та АГС-17, повідомляє Державна прикордонна служба.

Обстріл незаконні збройні формування вели з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території.

Ніхто з українських захисників не постраждав.

Вогонь у відповідь не відкривали.

Прикордонники зазначають, що з початку цього року зафіксовано понад 30 обстрілів підрозділів Державної прикордонної служби України з боку російських найманців.