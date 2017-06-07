Під Радою – мітинг проти ринку землі

Під парламентом зібралося кілька тисяч людей, які виступають проти запровадження ринку землі.

Про це повідомляє з місця події кореспондент "Української правди".

Переважно це люди старшого віку та студенти. Всі вони тримають в руках атрибутику "Аграрної партії" та плакати "Нас атакують рейдери", "Ні дикому ринку землі", "Продаж землі - геноцид українців".

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Водночас учасники акції не вигукують жодних лозунгів.

За оцінками правоохоронців, мітингувальників - близько тисячі уп

Водночас лідер Аграрної партії Віталій Скоцик заявив, що активісти привезли до Києва 3 млн підписів проти "дикого" ринку землі, зібраних в рамках всеукраїнської акції.

"Ми також привезли сюди наше бачення земельної реформи, втілене в законопроекті про розвиток земельних відносин до 2025 року", – сказав Скоцик зі сцени.

На його думку, Україна не готова до продажу земель сільгосппризначення ні в організаційному, ні в економічному, ні в правовому сенсі.

Прес-служба Аграрної партії також повідомляє, що під час мітингу вони планують передати керівництву Верховної Ради проект закону "Про Загальнодержавну програму розвитку земельних відносин в Україні на період до 2025 року", що містить комплексний план земельної реформи з 16 напрямків.

Зазначається, що документ є підсумком роботи експертної групи при Аграрній партії та публічного обговорення її напрацювань на земельних форумах.

Планується ухвалення окремої резолюції мітингу-протесту, що буде передана органам влади.

Як відомо, проти запровадження ринку земель виступає низка політичних сил, зокрема Радикальна партія і "Батьківщина".

Напередодні лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що готова організувати протести проти земельної реформи.

"Я попереджаю сьогодні владу Порошенка, що якщо вони хоч крок зроблять до розпродажу сільськогосподарської землі, український народ повстане – і партія "Батьківщина" разом з українськими фермерами будуть у числі організаторів опору людей практично афері століття, яку готують сьогодні проти України", – сказала вона на погоджувальній раді 6 червня.

Детальніше про ситуацію з ринком землі читайте в статті "Економічної правди" "Перезапуск ринку землі або "економічний нонсенс"

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Роман Кравець, УП