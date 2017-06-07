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"Міністра" донецьких бойовиків засудили до 12 років в'язниці

Середа, 7 червня 2017, 10:08
Олексій Дікій
terror.in.ua

Так званого "міністра внутрішніх справ терористичної організації "ДНР" заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це інформує у середу прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Повідомляється, що 6 червня колегія суддів Дзержинського міського суду Донецької області ухвалила обвинувальний вирок колишньому заступнику начальника управління – начальнику відділу боротьби з торгівлею людьми управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУМВС України в Донецькій області Дікому О.О.

Під час судових слухань встановлено, що у травні-червні 2014 року Олексій Дікій, порушуючи присягу працівника органів МВС України, разом із представниками терористичній організації "ДНР" брав участь у захопленні адміністративної будівлі УБОЗ в Донецькій області, що у місті Донецьку.

Залишившись на тимчасово підконтрольній бойовиками території, міліціонер-зрадник безпосередньо став членом терористичної організації "ДНР".

Так, у 2014 році колишнього правоохоронця було призначено на посаду першого заступника так званого "міністра внутрішніх справ "ДНР". А вже на початку 2015 року, після присвоєння звання "Герой ДНР", Олексій Дікій зайняв посаду так званого "Міністра внутрішніх справ терористичної організації "ДНР".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього українського правоохоронця проводили слідчі прокуратури Донецької області.

Через те, що засуджений перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його судили заочно.

Суд, підтримавши позицію державного обвинувачення – прокуратури Донецької області, визнав громадянина Дікого О.О. винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України та заочно засудив до 12 років позбавлення волі.

Українська правда

 

Теми: тероризмДонбас
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