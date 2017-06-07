Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вікторія Пташник йде з Демальянсу

Середа, 7 червня 2017, 11:05

Співголова та член партії "Демократичний альянс" оголосила, що покидає свій пост та членство у політичній силі.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Я прийняла важливе рішення. Рішення, яке далося мені непросто. Але зараз я абсолютно впевнена в його правильності. Я залишаю пост співголови та члена політичної партії "Демократичний альянс", - написала Пташник.

Зараз вона хоче зосередитись на законотворчій роботі.

Вона також зазначила, що досвід роботи в парламенті загартував її, але не навчив грати за правилами української політики.

"Я не можу дозволити собі давати обіцянки, не будучи впевненою, що виконаю їх. Не можу і не хочу грати в міжпартійні війни. Мені дуже не вистачає реальних проектів з реальними результатами та можливістю вимірювати свою ефективність", - додала вона.

Пташник також зазначила, що раніше уявляла роботу у Раді "дещо ідеалістично", тобто "більш ефективною та більш професійною". Втім її очікування багато в чому не справдились.

"Разом з тим, я продовжую вірити в "ДемАльянс" і в його майбутнє. Сподіваюся, що зрештою партія пройде період становлення та налагодить ефективний діалог та співпрацю між партійцями", - підсумувала вона.

Вікторія Пташник є позафракційний нардепом України, членом Комітету з питань економічної політики, членом Конституційної комісії та членом Ради з питань судової реформи при президентові України.

Теми: партії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
партії
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: