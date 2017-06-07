Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антимайданівця "Топаза" арештували ще на 2 місяця

Середа, 7 червня 2017, 13:50
Антимайданівець на прізвисько Топаз

Київський районний суд Харкова продовжив арешт антимайданівцю Ігорю Кромському, відомому на прізвисько "Топаз".

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає Інтерфакс-Україна.

"Суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Справа по суті не розглядалося, оскільки засідання почалося пізніше на 2 години - чекали адвоката", - повідомили в прес-службі.

Як повідомив адвокат Кромского Олександр Шадрін, він з'явився на засідання з двогодинним запізненням через хворобу.

"Взагалі-то я зараз хворий, колегія суддів не погодилася, щоб у засіданні замість мене брав участь адвокат Тихоненков (Дмитро Тихоненков представляє те ж адвокатське об'єднання, що і Шадрін, раніше також був адвокатом Кромського - ІФ), тому з урахуванням того, що мало розглядатися питання про запобіжний захід, я все-таки прийшов, але пізніше", - сказав Шадрін.

Як повідомлялося, харків'янин Кромський був учасником охорони антиМайдан в Маріїнському парку в Києві. Став відомий по позивному "Топаз" після появи в мережі відео, знятого в таборі "антиМайдан". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки", і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
суд
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: