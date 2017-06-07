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Хибний переполох: ані пожежі, ані мін у Вищому адмінсуді не виявлено

Середа, 7 червня 2017, 14:26

Рятівники ДСНС перевірили адмінбудівлю Вищого адміністративного суду в Києві, але жодного вибухового пристрою так і не знайшли.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила начальник прес-служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

За її словами, о 13:30 перевірка приміщень була завершена, вибухових пристроїв знайдено не було.

"Виклик виявився хибним", - зазначила Водолага.

 
Зараз обстановка біля суду досить спокійна
фото: Олег Твердь, уП

Раніше в середу на сайті Вищого адмінсуду з'явилося повідомлення, що в його будівлі по вул. Московська, 8 у Києві почалася пожежа, відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів.

Водночас ДСНС і поліція заявили, що отримали анонімне повідомлення про мінування будівлі суду і направили туди піротехніків, а про пожежу нічого не чули.

Згодом з'ясувалося, що прес-служба суду просто помилилася. Адже вони видалили зі свого сайту повідомлення про пожежу і замінили його на таке саме про мінування.

Представник прес-служби Вищого адміністративного суду Галина Гаєвська пояснила "Українській правді", що помилка сталася через нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації в будівлі.

"Повідомлення про замінування надійшло на 102. Нам подзвонили з цієї служби і сказали, що "вас замінували, проводьте евакуацію". Наші служби включили автоматичну систему (оповіщення - ред.). Система оповіщення нова, тому працівники припустились помилки і повідомили начебто про пожежу", - розповіла вона.

Євген Кізілов, Олег Твердь, УП

Теми: судКиївнадзвичайна подія
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