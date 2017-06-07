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Мартиненко просить Ситника "не піаритись", а передати справу до суду

Середа, 7 червня 2017, 16:12

Екс-нардеп Микола Мартиненко просить директора НАБУ Артема Ситника швидше направити обвинувальний вирок до суду та припинити піаритись на згадках його імені.

Про це йдеться у коментарі, наданому "Українській правді" прес-службою Мартиненка.

"Згадки мого імені стали ідеєю-фікс для керівників НАБУ. Пан Ситник піариться на Мартиненку майже в кожному із 140 інтерв’ю та 600 коментарів, якими хвалиться НАБУ як своїм досягненням. І це їх єдине досягнення за 2 роки роботи, адже відомство Ситника і далі безрезультатно проїдає бюджетні мільярди", - сказав Мартиненко.

"Тому звертаюсь до керівників НАБУ Ситника і Углави: ідіть в САП і швидше передавайте обвинувальний висновок до суду для розгляду по суті", - запитав колишній депутат.

На його думку, директору НАБУ тоді не буде про що говорити в сотнях інтерв’ю.

"Він щоразу вкидує якісь фейки про мене, аби інформаційно підтримувати тему сфальшованої "справи Мартиненка". Але сьогодні навіть Ситник був змушений визнати, що я не збираюсь нікуди втікати. Додам: і не збирався. Крім того, я багато разів виїжджав за кордон, але мені там ніхто не пред’являв претензій. Більше того, я добровільно відмовився від депутатського імунітету", - заявив Мартиненко.

Він наголосив,  що  "сенс всієї "справи Мартиненка", на якій піариться НАБУ, зводиться виключно до бажання обрати мені затримання як запобіжний засіб, гучно подати це як кінцевий результат та переключити увагу з відсутності будь-яких фактів щодо мене".

Як відомо, за словами керівника НАБУ Артема Ситника Мартиненко задіяв у схемах розкрадання свої активи за кордоном і наразі ще три країни ведуть розслідування стосовно нього.

"Тому особливо тікати йому немає куди", – наголосив Ситник.

НАБУ затримало Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року.

За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.

Загалом НАБУ розслідує три кримінальні провадженняу відношенні Мартиненка.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту".

Українська правда

Теми: СитникМартиненкоНАБУ
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