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Березенко каже, що профільні комітети підтримали медреформу

Середа, 7 червня 2017, 20:59

Профільні парламентські комітети підтримали на своїх засіданнях в середу законопроекти №№6327 і 6329, що стосуються реформи охорони здоров'я.

Про це заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Сергій Бeрeзeнко.

"Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і Комітет з питань бюджету підтримали сьогодні винeсeння в сесійну залу законопроектів щодо медичної реформи", - розповів народний депутат в ефірі 112 каналу в середу.

Бeрeзeнко також зазначив, що на ранковому засіданні Верховної Ради в четвер парламентарії зможуть розглянути законопроекти в першому читанні.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок включила до порядку денного сесії законопроекти про медичну реформу №6327 і №6327-1, №6329 і №6329-1. Законопроекти №6327 "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" та №6329 "Про внесення змін до державного бюджету України щодо фінансування охорони здоров'я" внесені до Верховної Ради Кабінетом міністрів; альтернативні законопроекти №6327-1 і 6329-1, внесені народними депутатами.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловила надію, що український парламент у четвер, 8 червня, ухвалить в першому читанні законопроекти, що стосуються медичної реформи.

Березенко також висловлював упевненість в тому, що 8 червня ці законопроекти будуть проголосовані в першому читанні, а 22 червня з доопрацюванням комітетів будуть проголосовані в цілому.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: медицина
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