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Терористи обстріляли школу в Красногорівці

Четвер, 8 червня 2017, 01:08

Бойовики ОРДО із забороненого озброєння обстріляли Красногорівську загальноосвітню школу.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

НЗФ ОРДО продовжують обстріли мирних населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування сторін, застосовуючи зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Так, 7 червня близько 22.30 кілька боєприпасів розірвалися поруч з будівлею Красногорівської загальноосвітньої школи №1. В цей час у школі нікого не було.

Інформація про руйнування та інші наслідки цього обстрілу уточнюється.

"Такими діями НЗФ ОРДО знову доводять, що вони грубо та цинічно нехтують Мінськими домовленостями", заявляє українська сторона СЦКК.

Раніше повідомлялося, що  5-го червня бойовики, застосувавши озброєння великого калібру, обстріляли житловий сектор населеного пункту Павлопіль. Кілька боєприпасів влучили безпосередньо в будівлю Павлопільскої загальноосвітньої школи та завдали серйозних руйнувань.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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