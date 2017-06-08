Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекинула до Криму морську піхоту з Каспію

Четвер, 8 червня 2017, 02:55

У окупований Росією Крим перекинуті підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії РФ.

Про це посилаючись на прес-службу Південного військового округу (ПВО) ЗС РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

"Перекидання морських піхотинців з Каспію було проведено в рамках перевірки бойової готовності, оголошеної командувачем військами ПВО генерал-полковником Олександром Дворніковим", - сказали в прес-службі.

За твердженням ПВО ЗС РФ, морпіхи Каспійської флотилії перекинуті для тактичних занять на незнайомому для них полігоні Опук на чорноморському узбережжі в східній частині Кримського півострова.

"У польових умовах особовий склад підрозділу морської піхоти відпрацьовує завдання обладнання вогневих позицій, зміни районів зосередження, організації їх системи охорони та оборони", - повідомили в прес-службі.

Повідомляється, що з Криму підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії будуть перекинуті на загальновійськовий полігон в Дагестан.

Теми: КримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Крим
На Кримському мосту зберігаються затори
Поблизу Джанкоя почав пересихати Північнокримський канал – ЗМІ
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: