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Після заяви Комі, Трамп відчуває себе виправданим - Адвокат

Четвер, 8 червня 2017, 04:15

Президент США Дональд Трамп задоволений тим, що колишній директор ФБР Джеймс Комі підтвердив, що він не є фігурантом розслідування про ймовірне втручання РФ у хід виборів в США.

Про це заявив адвокат Трампа Марк Казовіч, пише DW.com.

"Президент почувається цілком і повністю реабілітованим", - заявив він, додавши, що "нарешті приватні заяви" Трампа були публічно підтверджені.

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан інакше прокоментував свідчення Комі. За його словами, очевидно, що з боку президента недоречне очікування лояльності від глави ФБР.

В інтерв'ю медіакомпанії MSNBC 7 червня він підкреслив, що директор ФБР повинен бути незалежним, "і це вкрай важливо".

Раніше комітет Сенату з розвідки опублікував заяву Комі, в якій колишній директор ФБР повідомляє, що Трамп в ході зустрічі з ним в лютому просив припинити розслідування стосовно колишнього радника президента з національної безпеки Майкла Флінна.

Крім того, Трамп заявив Комі, що йому "потрібна лояльність" директора ФБР. Він просив також публічно оголосити, що в стосовно нього розслідування не ведеться.

Як відомо, 8 червня, Комі виступить із свідченнями в Сенаті США.

Теми: ТрампСШАРосія
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