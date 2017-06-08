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М’янма шукає в морі тіла пасажирів зниклого літака

Четвер, 8 червня 2017, 06:12

Військові М’янми прочісують море в пошуках 122 пасажирів літака, який зник над Андаманським морем.

Про це повідомляє AFP.

На пошуки літака, що здійснював рейс до міста Янгон,  спрямовані дев'ять військових кораблів і три літаки ВПС.

Більше половини пасажирів були з родин військовослужбовців, в тому числі 15 дітей, а також 35 солдатів і 14 членів екіпажу.

Джерела повідомили AFP, що біля прибережного міста Давей, який знаходиться в годині польоту на південний схід від Янгона, в морі були знайдені уламки.

О 8:25 за місцевим часом військові повідомили, що знайшли уламки і декілька  тіл.

Літак втратив контакт з центром управління повітряним рухом о 1:35 вечора за місцевим часом в середу, приблизно через півгодини після зльоту.

Зараз у М’янмі сезон дощів, але попереджень про штормову погоду не було.

Теми: катастрофи
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