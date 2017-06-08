Трамп запропонував кандидатуру нового директора ФБР

Президент США Дональд Трамп призначив адвоката Крістофера Рея новим директором Федерального бюро розслідувань.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Президент оголосив про своє рішення через "Твіттер", не сповістивши заздалегідь однопартійців в Конгресі.

З 2003 по 2005 рік Крістофер Рей очолював Слідчий комітет при Генеральній прокуратурі. Раніше в якості прокурора займався розкриттям терористичної мережі, причетної до терактів 11-го вересня, і курирував гучну справу проти корумпованих керівників компанії Enron, що оголосила банкрутство.

За оцінкою оглядачів, авторитет Рея високий серед законодавців від обох партій, і його кандидатура буде легко схвалена Сенатом.

Попередник Рея на посаді директора ФБР Джеймс Комі був звільнений президентом Трампом 9-го травня.

У четвер, 8-го червня, Комі виступить в сенатському Комітеті з розвідки, який проводить розслідування ймовірного втручання Росії в торішню передвиборчу кампанію в США.

Раніше Комі заявив, що Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.