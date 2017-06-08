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Трамп запропонував кандидатуру нового директора ФБР

Четвер, 8 червня 2017, 07:15

Президент США Дональд Трамп призначив адвоката Крістофера Рея новим директором Федерального бюро розслідувань.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Президент оголосив про своє рішення через "Твіттер",  не сповістивши заздалегідь однопартійців в Конгресі.

З 2003 по 2005 рік Крістофер Рей очолював Слідчий комітет при Генеральній прокуратурі. Раніше в якості прокурора займався розкриттям терористичної мережі, причетної до терактів 11-го вересня, і курирував гучну справу проти корумпованих керівників компанії Enron, що оголосила банкрутство.

За оцінкою оглядачів, авторитет Рея високий серед законодавців від обох партій, і його кандидатура буде легко схвалена Сенатом.

Попередник Рея на посаді директора ФБР Джеймс Комі був звільнений президентом Трампом 9-го травня.

У четвер, 8-го червня, Комі виступить в сенатському Комітеті з розвідки, який проводить розслідування ймовірного втручання Росії в торішню передвиборчу кампанію в США.

Раніше Комі заявив, що Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.

Теми: ТрампСША
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