У екс-податківця з Києва вилучили 50 млрд доларів Зімбабве

Правоохоронці вилучили 50 млрд доларів Зімбабве при затриманні екс-начальника податкової інспекції Шевченківського району Києва Віктора Башука.

Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на ухвалу суду від 1 червня.

Суд частково задовольнив клопотання військової прокуратури і наклав арешт на деяке майно колишнього чиновника, вилучене під час затримання 24 травня.

Зокрема, арештовані золоті кільце, хрестик і ланцюжок, 6 тисяч гривень, 102 долари США, купюра в 50 млрд доларів Зімбабве, валюта ОАЕ в сумі 560 дирхам, 3 євро, стартовий пакет мобільного оператора з SIM-картою, карта Укргазбанку, фотографія, гаманець, ключ від індивідуального банківського сейфа й сумка.

Водночас суд відмовився заарештувати дисконтні картки ресторанів і магазинів та службове посвідчення.

Як повідомлялося, 24 травня в 15 регіонах України пройшла велика антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 тис. поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків. В результаті були затримані 23 екс-податківця.

Серед них був і Віктор Башук. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

Як відомо, валюта Зімбабве зазнала шаленої девальвації, внаслідок чого навіть мільярди доларів цієї країни нічого не варті. Місцеве населення намагається розраховуватись доларами США або рандами ПАР.