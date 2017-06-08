Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС планують скасувати плату за роумінг для країн Східного партнерства – ЗМІ

Четвер, 8 червня 2017, 17:01

В Європейському союзі мають намір скасувати плату за роумінг для шести країн членів Східного партнерства.

Про це в інтерв’ю Громадському мовнику Грузії заявив керівник відділу Європейської служби зовнішньої дії Борис Ярошевич, який відповідає за напрямки Східного партнерства, регіонального співробітництва та ОБСЄ, передає державний новинний портал Грузії Agenda.ge.

"Якщо ви мандруєте у країни Східного партнерства чи з цих країн до ЄС, тарифи у роумінгу занадто високі. Плата за роумінг у ЄС скасовується, і тепер ми плануємо зробити це для шести країн (Східного партнерства)" - сказав Ярошевич.

За його словами, тарифи за роумінг будуть узгоджені з мобільними операторами, однак "плата буде низькою і доступною для кожного".

Повна реалізація даної ініціативи, зазначив Ярошевич, буде можлива не раніше, ніж 2020 року.

На відміну від ЄС, де оператори мобільного зв’язку країн-членів зобов’язані виконувати рішення європейських інституцій, такі рішення не є обов’язковими для країн Східного партнерства. Відповідно для скасування роумінгу ЄС доведеться досягнути відповідних домовленостей щодо скасування роумінгу з кожною з країн Східного партнерства.

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Рада ЄС затвердила останній нормативно-правовий акт, який був необхідний для запровадження безкоштовного роумінгу в Євросоюзі з 15 червня.

Європейська правда

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
ЄС
Україна просить ЄС субсидувати перевезення агропродукції у далекі європейські порти
ЄС ухвалив новий режим санкцій проти Ірану, що вдарить по виробництву безпілотників
ЄС підтвердив, що відклав представлення пропозиції про заморожені активи РФ
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: