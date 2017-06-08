В Херсонській області оштрафували ресторани за російськомовне меню

В Херсонській області оштрафували 8 ресторанів, аптек та магазинів через порушення вимог закону "Про мови".

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Херсонській області.

За останній період до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області надійшло близько 10 скарг щодо порушення працівниками підприємств ресторанного господарства, сфери торгівлі, аптек вимог Закону України "Про мови".

Ці підприємства, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства та торгівлі, порушують вимоги діючого законодавства про мови.

Йдеться про те, що інформація, зазначена у меню, на виставкових ярликах, у касових чеках, викладено російською мовою, персонал закладів ресторанного господарства під час обслуговування клієнтів спілкується російською мовою.

Скаржник, одна і та сама людина, вважає що ці заклади порушують його права, передбачені ст.15 Закону України "Про захист прав споживачів".

Держпродспоживслужба перевірила ці ресторани, аптеки та магазини. Факти, зазначені у скаргах, підтвердилися.

За результатами позапланових перевірок до 8 господарюючих суб’єктів застосовані адміністративно-господарські стягнення, передбачені ст.23 Закону України "Про захист прав споживачів", 8 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності згідно з ч.1 ст.155 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення".

Українська правда