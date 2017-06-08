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Поліція затримала боксера, який бив депутата в Миколаєві

Четвер, 8 червня 2017, 18:45

Поліція Миколаївської області затримала чоловіка, який наніс декілька ударів депутату у Миколаєввській облраді у четвер.

Про це повідомляється у Facebook поліція Миколаївської області.

"Сьогодні, під процесуальним керівництвом прокуратури, миколаївські оперативні співробітники встановили місце знаходження та доставили до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення хуліганських дій відносно депутата облради", - йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначають, що наразі тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, у четвер, 8 червня, у Миколаївській облраді на засіданні комісії виникла суперечка між головою фракції "Опоблоку" Володимиром Фроленком і депутатом від БПП Федором Барною, яка закінчилася бійкою з залученням відомого боксера.

Українська правда

Теми: Миколаївська областьполіціямісцева влада
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