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Савченко допитали в справі про замах на Геращенка

Четвер, 8 червня 2017, 19:44

Народний депутат Антон Геращенко заявляє, що в справі про замах на його життя була допитана народний депутата Надія Савченко.

Про це він написав на Facebook в четвер увечері, повідомивши, що 7 червня слідчі СБУ завершили розслідування у вказаній справі

"Двоє раніше судимих громадян України, яких було завербовано російськими спецслужбами для організації цього теракту підуть під суд вже зараз. Звинувачення буде просити для них довічного ув'язнення. Зібраних доказів цілком достатньо для обвинувального вироку суду. Серед інших, у справі було допитано і Надію Савченко", - розповів Геращенко.

За його словами, громадянин України Андрій Т., а також співробітник російських спецслужб, ім'я якого є таємницею слідства, курирували підготовку замаху на нього з території Росії, "будуть оголошені в міжнародний розшук за звинуваченням в організації вбивства і тому решту життя проведуть безвиїзно в РФ".

"Упевнений, що замахи на мене, Адама Осмаєва, Аміну Окуєву, вбивства Павла Шеремета, Івана Мамчура, Дениса Вороненкова, Олександра Хараберюша - все це ланки одного ланцюга і результат дій розвідувально-диверсійного центру спецслужб РФ", - написав Геращенко.

21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Пізніше стало відомо, що народним депутатом, на якого хотіли вчинити замах, є Антон Геращенко.

Українська правда

Теми: Геращенко
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