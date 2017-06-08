Аваков вручив Окуєвій новий пістолет, а Осмаєву — годинник
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив пістолет Glock-43 добровольцю АТО Аміні Окуєвій, а спеціальний годинник подарував її пораненому під час замаху чоловікові Адаму Осмаєву.
Про це глава МВС повідомив на своїй Facebook-сторінці.
"Друзі приїхали в МВС випити чашечку чаю в товариському колі, і обговорити нашу спільну антипутінську антитерористичну справу. Був радий нагородити бійця поліцейського добробату Аміну, замість старенького ПМ (заклинило на 4-му пострілі) - новеньким Glock-43. Вважатимемо, від всіх нас, хто переживав і підтримував Адама і Аміну", - написав Аваков.
"Адаму вручив спеціальний годинник (спеціально для російських ЗМІ повідомляю - годинник з вбудованим лазером і будильником з мелодійним рінгтоном про Путіна, популярного серед українських любителів хорового співу)", - додав він.
Міністр також пообіцяв, що "щодо негідника, який зазіхав на життя Окуєвої та Осмаєва, буде ще багато цікавого представлено...".
Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.
За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.
Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.
За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.
Нападнику на добровольців оголошено підозру.
На думку Окуєвої, напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.
Українська правда