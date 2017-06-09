У Януковича заперечують закордонні рахунки, якщо знайдуться - віддасть гроші Донбасу

Якщо за кордоном знайдуться банківські рахунки на ім'я президента-втікача Віктора Януковича, то він віддасть ці кошти на допомогу жителям Донбасу, які постраждали від бойових дій.

Таке повідомлення опублікував на своїй сторінці в Facebook прес-секретар його сина Олександра Юрій Кірасир у відповідь на заяву про рахунки Януковича в Швейцарії в ході зустрічі президента Петра Порошенка з керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером 7 червня.

"Хотілося б ще раз нагадати представникам української влади про те, що в своєму офіційному листі від 01.03.2017 на запит адвокатської компанії JHA LLP, яка представляє інтереси В. Януковича і його сина Олександра, було чітко вказано: "в Швейцарії немає заморожених рахунків або активів , якими володіє президент Янукович. Заходи щодо заморожування активів, прийняті Швейцарією, стосуються інших осіб, перерахованих у Додатку до Наказу про заморожування активів в зв'язку з Україною", - зазначив він.

Кірасир також назвав згадки представниками української влади про закордонні рахунки Януковича "відвертою спекуляцією".

Як відомо, 9 грудня 2016 року Федеральна рада Швейцарії повідомила про рішення продовжити заходи щодо заморожування розташованих у Швейцарії всіх активів екс-президента Януковича, а також інших фізичних осіб із України, які можуть бути з ним пов'язані.

У повідомленні йшлося, що йдеться про активи вартістю приблизно 70 мільйонів швейцарських франків у цілому.