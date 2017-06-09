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Адвокат Трампа прокоментував виступ Комі

П'ятниця, 9 червня 2017, 02:56

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовіц прокоментував виступ екс-глави ФБР Джеймса Комі в Сенаті.

Заяву Касовіца опублікувала The Washington Post.

Він зазначив, що Комі підтвердив, ніби Трамп ніколи не перебував під слідством у справі про втручання РФ у вибори в США. Касовіц також заявив, що немає ніяких доказів того, що втручання Росії вплинуло на результати виборів.

Крім того, за словами Касовіца, Комі під час виступу дав зрозуміти, що Трамп ніколи не намагався перешкодити розслідуванню втручання РФ у вибори.

"І фактично, за словами Комі, президент сказав йому, що "було б добре дізнатися" в цьому розслідуванні, якщо "деякі соратники" (Трампа) зробили щось не так", - заявив Касовіц.

Адвокат підкреслив, що Трамп ніколи не просив Комі припинити розслідування і не просив лояльності.

При цьому Касовіц зазначив, що Комі є одним з тих, хто намагається підірвати довіру до адміністрації Трампа і був джерелом витоків секретної інформації.

8 червня екс-директор ФБР Джеймс Комі в ході свого виступу в Сенаті заявив, що президент США Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості та лояльності.

Комі також стверджував, що Трамп намагався вибудувати " якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР.

Теми: ТрампСША
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