Бійку між депутатами в Миколаєві кваліфікували як хуліганство

Поліція проводить розслідування за фактом бійки між депутатами Миколаївської облради.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївській області.

"Інформацію про сутичку депутатів, яка відбулась у приміщенні Миколаївської обласної державної адміністрації вдень 08 червня 2017 року, Центральним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Попередньо дії учасників конфлікту кваліфіковані за ч.2 ст.296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Поліція проводить слідчі заходи і з'ясовує обставини інциденту.

Як відомо, 8 червня в Миколаївській облраді на засіданні комісії виникла суперечка між головою фракції "Оппоблока" Володимиром Фроленком і депутатом від БПП Федором Барною. Суперечка закінчилася бійкою з залученням відомого боксера.