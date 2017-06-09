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Бійку між депутатами в Миколаєві кваліфікували як хуліганство

П'ятниця, 9 червня 2017, 06:18

Поліція проводить розслідування за фактом бійки між депутатами Миколаївської облради.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївській області.

"Інформацію про сутичку депутатів, яка відбулась у приміщенні Миколаївської обласної державної адміністрації вдень 08 червня 2017 року, Центральним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Попередньо дії учасників конфлікту кваліфіковані за ч.2 ст.296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Поліція проводить слідчі заходи і з'ясовує обставини інциденту.

Як відомо, 8 червня в Миколаївській облраді на засіданні комісії виникла суперечка між головою фракції "Оппоблока" Володимиром Фроленком і депутатом від БПП Федором Барною. Суперечка закінчилася бійкою з залученням відомого боксера.

Теми: Миколаївполіція
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