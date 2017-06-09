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МЗС: На Одещині намагаються розхитати міжнаціональний конфлікт

П'ятниця, 9 червня 2017, 11:02

Міністерство закордонних справ занепокоєне спробами використати болгарську громаду для дестабілізації ситуації на Одещині.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що "нещодавні інциденти, які мали місце з окремими представниками болгарської громади, жодним чином не пов’язані з їх етнічною приналежністю, а були спровоковані заявами, які в умовах триваючої російської агресії сприймаються надзвичайно чутливо".

Міністерство також засуджує будь-які насильницькі дії для з’ясування стосунків.

"Правоохоронні органи України вже проводять необхідні слідчі дії. За результатами розслідування винні особи понесуть передбачену законодавством відповідальність", - зазначає МЗС.

Як повідомлялося, у квітні 2017 року Служба безпеки блокувала заплановану Російською Федерацією провокацію щодо болгарської нацменшини в Одеській області.

У травні 2017 року представник Служби безпеки України Ігор Гуськов повідомив, що російські спецслужби намагаються активізувати сепаратистські настрої в різних регіонах України й дестабілізувати ситуацію за допомогою фейкових територіальних громад.

Українська правда

Теми: Одеська областьМЗС
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