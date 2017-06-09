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Гройсмана у Раді запитали про подвійне громадянство міністрів

П'ятниця, 9 червня 2017, 11:16

Прем’єр Володимир Гройсман не має інформації, що хтось з його міністрів має подвійне громадянство.

Про це прем’єр повідомив 9 червня на засіданні Верховної Ради, відповідаючи на запитання нардепів.

"За наявною в мене інформацією, щодо громадянства жодних порушень чинного законодавства жодним членом уряду немає. Якщо у вас є інформація, що хтось має подвійне громадянство і порушує закон, будь ласка, дайте мені цю інформацію, і я її перевірю", - сказав Гройсман.

Як відомо, Конституція чітко визначає, що в Україні є єдине громадянство. Водночас в Основному законі не прописаний механізм відповідальності за порушення цієї норми.

Як повідомлялося, 29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

16 травня 2017 року Верховна Рада достроково позбавила мандата позафракційного депутата Артеменка, оскільки його позбавили українського громадянства. Артеменко оскаржує ці рішення в судах.

Законопроект №6175 авторства президента Петра Порошенка "Про громадянство України", який забороняє українцям подвійне громадянство, перебуває на доопрацюванні комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Олег Твердь, УП

Теми: Кабінет міністрівгромадянство
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