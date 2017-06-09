Бойовики "пофутболили" патруль ОБСЄ та накричали невідомою мовою

Днями в ОРДО бойовики кілька разів обмежували пересування патруля моніторингової місії ОБСЄ, а один з них кричав на спостерігачів невідомою мовою.

Про йдеться у звіті СММ станом на 7 червня.

Зокрема повідомляється, що озброєний чоловік зупинив патруль СММ і не дозволив йому проїхати до підконтрольного "ДНР" с. Олександрівське за 90 км від Донецька, пояснивши це тим, що в цьому районі проводяться навчання.

Після цього члени патруля проїхали 100 м на схід від блокпоста в напрямку підконтрольного "ДНР" с. Маркине. Через 10 хвилин до спостерігачів під’їхали два озброєні чоловіки на цивільному автомобілі і наказали їм від’їхати ще далі від блокпоста.

"Один із них, у якого на плечі була чорно-біла нашивка із зображенням черепа і двох схрещених кісток та написом "Добровольчий підрозділ генерала Бакланова", закричав у бік спостерігачів на невідомій мові (це була ані російська, ані українська), а потім їхній автомобіль поїхав у східному напрямку", - розповідають в місії.

Через 15 хвилин, коли члени патруля збиралися поїхати з того місця, автомобіль СММ перегнав мікроавтобус із щонайменше 5 озброєними чоловіками на борту, які жестами наказали спостерігачам зупинитися. Тоді ж біля автомобілів СММ зупинилися ще два мікроавтобуси, на передньому вітровому склі яких були аркуші паперу з написом "АТС", а на борту перебували відповідно сім і три озброєні чоловіки. Позаду автомобілів місії зупинився великий автобус, а спереду — ще три мікроавтобуси, перекривши дорогу.

"На жодному з сімох транспортних засобів не було номерних знаків. Ніхто з озброєних чоловіків не заговорив зі спостерігачами місії. Один із чоловіків сфотографував автомобілі СММ і членів патруля. Принаймні чотири інші чоловіки насунули балаклави або каптури, щоб приховати свої обличчя", - зазначають спостерігачі.

За їхніми словами, через 20 хвилин ще один транспортний засіб із позначкою "міліція" під’їхав до спостерігачів СММ. Озброєний чоловік попросив показати план патрулювання. Спостерігачі відмовилися виконати цю вимогу і пояснили положення мандата місії. Після цього озброєний чоловік зробив телефонний дзвінок і, сказавши, що члени патруля СММ "вільні", у "міліцейській" машині супроводжував їх до підконтрольного "ДНР" м. Новоазовськ.

Митарства патруля закінчилися тим, що бойовик з "міліцейського" авто сказав спостерігачам, щоб вони поверталися на базу.

Як повідомлялося, у своєму попередньому звіті Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджувала жертви з обох боків лінії розмежування внаслідок обстрілів, які мали місце на початку червня.

2 червня терористи ОРЛО відмовились пускати патруль ОБСЄ до шахти, де ймовірно ховають важке озброєння.

Українська правда