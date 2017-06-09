Банда екс-"беркутівців" і поліцейських грабувала заможних українців – СБУ
У Запоріжжі співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою затримали шість учасників організованого угруповання з діючих та колишніх поліцейських, які займалися розбійними нападами.
Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що до бандформування входили колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", діючі співробітники поліції.
Зловмисники отримували від інформаторів дані про одержання громадянами великих сум готівки. Після чого у формі з’являлися за місцем проживання мешканців Запоріжжя та, погрожуючи вогнепальною зброєю і фізичною розправою, відбирали майно й гроші.
Оперативники спецслужби затримали трьох бандитів під час чергового розбійного нападу на квартиру запорожця, де вони планували заволодіти сотнею тисяч гривень.
В СБУ зазначають, що мають докази причетності угруповання до низки розбійних нападів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Всіх шістьох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у скоєнні злочину.
Вирішується питання щодо перекваліфікації злочинних дій на статтю 257 – "бандитизм".
Тривають слідчо-оперативні дії.