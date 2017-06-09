Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Банда екс-"беркутівців" і поліцейських грабувала заможних українців – СБУ

П'ятниця, 9 червня 2017, 11:39

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою затримали шість учасників організованого угруповання з діючих та колишніх поліцейських, які займалися розбійними нападами.

Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що до бандформування входили колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", діючі співробітники поліції.

Зловмисники отримували від інформаторів дані про одержання громадянами великих сум готівки. Після чого у формі з’являлися за місцем проживання мешканців Запоріжжя та, погрожуючи вогнепальною зброєю і фізичною розправою, відбирали майно й гроші.

Оперативники спецслужби затримали трьох бандитів під час чергового розбійного нападу на квартиру запорожця, де вони планували заволодіти сотнею тисяч гривень.

 

В СБУ зазначають, що мають докази причетності угруповання до низки розбійних нападів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 368  Кримінального кодексу України.

 

Всіх шістьох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо перекваліфікації злочинних дій на статтю 257 – "бандитизм".

Тривають слідчо-оперативні дії.

Теми: СБУкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
СБУ
Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: