Аваков пояснив великі черги за біопаспортами і дав пораду

В очікуванні введення безвізового режиму з Європою українці отримують щодня по 20,5-21 тисячу біометричних зарубіжних паспортів.

Про це на зустрічі з журналістами в Херсоні 9 червня сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє "Укрінформ".

"У нас щодня видається зараз 20,5-21 тис. біометричних паспортів. Це абсолютні рекорди. Так влаштована наша людина, що вона все робить в останню мить і як востаннє. Тому скрізь великі черги", – зазначив міністр.

Він висловив надію, що після координаційної ради, яку проведе в понеділок-вівторок прем'єр-міністр Володимир Гройсман, вдасться збільшити потужності для друку паспортів.

Аваков також порекомендував українцям не поспішати: видача біометричних закордонних паспортів триватиме і після 11 червня.

За свідченням кореспондента УП , час очікування подачі документів становить близько 2,5-3 годин . марія жартовська

Як відомо, 18 травня 2017 року глава Державної міграційної служби Максим Соколюк запевняв, що ситуація з видачею біометричних паспортів для виїзду за кордон в цілому контрольована та прогнозував, що ажіотаж на біометричні паспорти "спаде через кілька тижнів".

Українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.