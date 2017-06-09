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Жебрівський вирішив довести незалежність історії Донеччини від РФ

П'ятниця, 9 червня 2017, 12:36

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що виділяє мільйон гривень на дослідження прадавньої історії Донеччини.

Про це він написав у Facebook.

За словами військового губернатора, він дав доручення своїм підлеглим протягом двох тижнів розробити положення про конкурс міні-грантів на створення телевізійних програм, написання історичних нарисів та публіцистичних матеріалів на цю тему.

"Хочу подолати міфи, які насаджувалися на цій землі протягом десятиліть (а то й століть!), про те, що до Катерини-блудниці тут було дике поле. Потрібно зануритися у прадавню історію цього краю, і тоді величні кургани, якими вкрита ця земля, нам розкажуть: коли терени Московії ще були вкриті чагарниками, тут вже розвивалося скотарство, ремесла, рільництво", - зазначив голова регіону.

Він підкреслив, що для написання правдивої історії регіону спробує максимально активізувати місцевих краєзнавців.

"Для відбору створюємо конкурсну комісію, до складу якої обов’язково увійдуть представники громадськості. Оцінимо ефективність і затребуваність конкурсу. І за потреби – повторимо або й збільшимо фінансування", - зазначив Жебрівський.

Українська правда

Теми: Донецька областьЖебрівськийісторіяРосія
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