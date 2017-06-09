Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пояснив, що кримчанам і заробітчанам робити з пенсіями

П'ятниця, 9 червня 2017, 12:51

Кримчани можуть претендувати на українські пенсії, якщо вони сплачували внески в Пенсійний фонд України.

Про це заявив Володимир Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ.

Так, журналісти запитали про кримчан, які, наприклад, останні три роки перед пенсією працювали в окупованому Криму, а потім переїхали до України.

"Якщо людина, де б вона не працювала, сплачуватиме в Пенсійний фонд України, немає жодних питань, щоб потім претендувати на пенсію", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що Крим – це Україна, але претендувати на пенсії від України можна лише в тому разі, якщо внески сплачують у Пенсійний фонд України.

Те саме стосується і заробітчан, зазначив Гройсман. 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

Презентуючи проект пенсійної реформи, прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що вона передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.

Українська правда

Теми: Гройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: