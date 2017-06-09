Гройсман пояснив, що кримчанам і заробітчанам робити з пенсіями

Кримчани можуть претендувати на українські пенсії, якщо вони сплачували внески в Пенсійний фонд України.

Про це заявив Володимир Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ.

Так, журналісти запитали про кримчан, які, наприклад, останні три роки перед пенсією працювали в окупованому Криму, а потім переїхали до України.

"Якщо людина, де б вона не працювала, сплачуватиме в Пенсійний фонд України, немає жодних питань, щоб потім претендувати на пенсію", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що Крим – це Україна, але претендувати на пенсії від України можна лише в тому разі, якщо внески сплачують у Пенсійний фонд України.

Те саме стосується і заробітчан, зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

Презентуючи проект пенсійної реформи, прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що вона передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.

Українська правда