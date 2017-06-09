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Порошенко пояснює: спочатку реформи, потім – заявка в НАТО

П'ятниця, 9 червня 2017, 13:53

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише закон про відновлення курсу України на членство в НАТО, оскільки ця ініціатива була узгоджена з ним.

Про це він сказав журналістам в п'ятницю в Харкові, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно ж підпишу, адже ця законодавча ініціатива була зі мною узгоджена, коаліція взяла активну участь в проходженні цього закону", – зазначив глава держави.

Разом з тим Порошенко підкреслює першочерговість проведення реформ з метою приведення держави у відповідність до критеріїв НАТО перед подачею заявки на членство в цій організації.

"Давайте ми сьогодні будемо говорити не про формальну сторону подачі заявки, а про те, що Україні треба зробити для того, щоб реформувати нашу державу, щоб вона відповідала тим критеріям, які необхідні для членства", – сказав президент.

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Як відомо, 8 червня Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

Теми: НАТОПорошенко
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