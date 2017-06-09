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У працівників на півставки пенсія буде менша

П'ятниця, 9 червня 2017, 14:00

Громадяни України, які працюють не повний робочий день, отримуватимуть меншу пенсію.

Про це сказав прем’єр-міністр під час зустрічі із регіональними журналістами у Києві.

На запитання, чи будуть ті, хто працює на півставки, отримувати меншу пенсію, чи їм доведеться працювати 50 років, він відповів, що працювати на стаж 50 років не доведеться, але формула нарахування пенсії ґрунтуватиметься на зроблених внесках до Пенсійного фонду.

"Це також справедливість", – сказав прем'єр.

А на запитання, чи потрібно буде жінці "купувати" стаж, якщо вона кілька років була у декреті, Гройсман наголосив, що йдеться не про купівлю, а про компенсацію.

Прем’єр зазначив, що можливо буде компенсувати брак стажу "в межах 2 років".

Раніше повідомлялося, що Україна не підвищуватиме вік виходу на пенсію – це буде 60 років.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсіїГройсманКабінет міністрівреформи
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