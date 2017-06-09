Обладнання з ОРДЛО вивозиться до Росії – Порошенко

Обладнання із захоплених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей підприємств демонтується і вивозиться до Росії.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції у Харкові з главою Литовської Республіки Далею Грібаускайтє, повідомляє "Укрінформ".

"Захоплення та "конфіскація" власності, які належить Українській державі та українським громадянам, – це також повністю кримінальні справи. І що мене ще більш турбує – обладнання з цих підприємств демонтується і відправляється до Росії. Це повністю неприйнятно", – сказав Порошенко.

Президент також вказав на те, що Росія не виконує Мінські домовленості, надсилаючи на окуповані території озброєння та військову техніку, визнавши фейкові документи фейкових республік, а також впроваджуючи на цих територіях рублеву зону.