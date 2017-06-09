Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Є лише один спосіб посадити РФ за стіл переговорів

П'ятниця, 9 червня 2017, 15:10

США мають постійне представництво на рівні посла у "нормандському форматі" з мирного врегулювання ситуації на Сході України, тому Вашингтон обізнаний із ситуацією і перебуває у постійній координації з Україною.

Про це заявив 9 червня президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції у Харкові з главою Литовської Республіки Далею Грібаускайте, повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо постійний контакт з нашими американськими партнерами. США на постійній основі присутні у "нормандському форматі" на рівні посла, мають повну інформацію і залишаються в координації", – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що не бачить жодної небезпеки для зміни політики санкцій США проти РФ за її агресію проти України:

"Ми маємо чіткий меседж від США, що вони вимагатимуть впровадження та посилення санкцій проти РФ, якщо Росія не імплементує Мінськ".

Порошенко наголосив, що санкції – це єдиний інструмент, який змусить Росію сісти за стіл переговорів та імплементувати Мінські домовленості.

"Я гордий, що існує єдність та солідарність з боку ЄС та США, країн "Великої сімки" у питанні вимог щодо імплементації Мінських домовленостей та санкцій проти Росії, у випадку, якщо ця імплементація не відбудеться", – додав глава держави.

Теми: санкціїРосіяМінські угодиСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
санкції
Ірландія розслідує потрапляння їхніх деталей у "Шахеди" - прем’єр
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: