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НАБУ не бачить підстав зупиняти слідство проти Охендовського

П'ятниця, 9 червня 2017, 16:12

Національне антикорупційне бюро вважає, що зібрало достатньо доказів для суду над головою ЦВК Михайлом Охендовським.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"На переконання НАБУ, докази, зібрані детективами, у їхній сукупності є достатніми для повідомлення голові ЦВК про підозру в її остаточній редакції та подальшого скерування обвинувального акту до суду", - йдеться в повідомленні.

Однак, зазначають в бюро, зробити це за законом може лише керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, оскільки саме він здійснив перше повідомлення про підозру Охендовському.

Окрім того, кажуть у НАБУ, голова САП не зобов’язаний погоджувати рішення про зупинення слідства стосовно голови ЦВК з детективами бюро, оскільки є керівником групи прокурорів.

Водночас Національне антикорупційне бюро не бачить підстав для занепокоєння з боку САП в питанні перевірки достовірності підписів, так само як і щодо термінів давності записів в "амбарній книзі ПР".

НАБУ звертає увагу, що достовірність підписів Охендовського була підтверджена двічі - експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та комісією експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса і Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

А той факт, що останній запис в "амбарній книзі" ПР був зроблений у грудні 2012 року, на думку детективів НАБУ, кардинально не впливає на можливість доказування фактів, які у ній містяться.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура призупинила розслідування проти голови ЦВК, підозрюваного в незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.

У квітні НАБУ направило до САП остаточну підозру Охендовському.

Українська правда

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Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураОхендовський
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