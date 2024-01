Бойовики на 7 автомобілях не пустили патруль ОБСЄ

Упродовж тижня місію ОБСЄ 14 разів не пускали для моніторингу: 11 разів бойовики і 3 рази на контрольованій території.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг.

"У середу нашому патрулю в Новоазовську в Донецькій області близько до кордону з РФ перегородили дорогу 7 авто із озброєними людьми, вони затримали місію на 20 хвилин, а потім наказали покинути район", - сказав Хуг.

Він також зауважив, що в ОРЛО спостерігачам уже протягом певного періоду відмовляють надати доступ до дороги B66.

