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Безвіз: Для мешканців Донбасу не буде спецконтролю на кордоні

П'ятниця, 9 червня 2017, 16:42

Під час проходження митного контролю мешканці Донбасу, які мають біометричний паспорт, зможуть на рівних умовах з іншими проходити перевірку документів.

Про це розповів перший заступник начальника окремого контрольно-пропускного пункту Київ, начальник штабу полковник Михайло Гриневич, передає Укрінформ.

За його словами, додатковий чи посилений контроль до таких громадян застосовуватись не буде.

"Заходи посилення контролю як таких для окремої категорії (жителів Донбасу - ред.) ми не передбачаємо. Для нас це громадяни України. З 2015 року у нас в пунктах пропуску запроваджена робота з баз даних Інтерполу, є певні результати, і вони досить суттєві. Інших заходів не передбачається", - сказав Гриневич.

Він також зазначив, що проходження митного контролю буде однаковим як для осіб з біометричним паспортом, так і зі звичайним.

Як відомо, Європейський союз вважає контрпродуктивною ідею, висловлену президентом Петром Порошенком,  про запровадження закордонних паспортів старого типу для мешканців окупованих Росією територій.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко запропонував видавати закордонні паспорти старого зразка мешканцям ОРДЛО і Криму, щоби не надавати їм право на безвізові поїздки до ЄС.  Ця пропозиція викликала жорстку критику з боку експертів (див. публікацію "За кордон "по-старому": чому ідея Петра Порошенка загрожує безвізу").

Теми: ДонбасвізиЄвропа
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