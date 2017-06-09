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На Харківщині проходять обшуки у справі розбазарювання земель

П'ятниця, 9 червня 2017, 17:07

ГПУ спільно з СБУ проводять обшуки у приміщеннях Головного управління Держгеокадастру в Харківській області, однієї з РДА та за місцем проживання причетних до злочинів, пов’язаних зі зміною землекористувачів.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура.

Обшуки проводяться Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України спільно з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Як вказує ГПУ, за ухвалами суду проводяться обшуки у приміщеннях Головного управління Держгеокадастру в Харківській області, його територіального підрозділу, однієї із районних державних адміністрацій цієї області, а також за місцем проживання службових осіб цих державних установ та інших осіб, причетних до вчинення протиправних дій, пов’язаних зі зміною землекористувачів в незаконний спосіб.

За обставинами кримінального правопорушення земельні ділянки загальною площею близько 5 тисяч га, що перебували у постійному користуванні навчального закладу державної форми власності – Липковатівського аграрного коледжу, в порушення вимог ст. 149 Земельного кодексу України, виключенні із земель освіти і безпідставно включені до земель запасу, а в подальшому передані іншим особам у власність та користування.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду відповідні дії уповноважених осіб органів місцевої влади та контролю Харківської області визнані протиправними.

Українська правда

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Теми: Харків
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