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Доба в АТО: 32 обстріли бойовиків, втрат немає – штаб

П'ятниця, 9 червня 2017, 18:44

Проросійські бойовики протягом доби 9 червня 32 рази відкривали вогонь по підрозділах ЗС України.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Згідно з інформацією, з початку доби втрат серед воїнів сил АТО не було.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими воїнами. З початку доби бандформування 32 рази відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, проте інтенсивність застосування противником важкого артилерійського озброєння відносно знизилась", - повідомили у прес-центрі.

Вказується, що бойовики набільше обстрілів здійснили на Приморському напрямку.

Зокрема біля Чермалика "найманці вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, по захисниках Мар'їнки - з озброєння БМП, а по українських воїнах, котрі тримають оборону біля Новомихайлівки, - з зенітної установки".

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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