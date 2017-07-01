У Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину в лікарні, є поранені

Чоловік відкрив вогонь в нью-йоркській лікарні в районі Бронкса.

Про це повідомляє AFP.

У поліції заявили, що в результаті стрілянини постраждали декілька осіб, не назвавши точну кількість.

При цьому кілька нью-йоркських ЗМІ повідомили, що, щонайменше, двоє людей отримали поранення, а в The New York Times сказали, що постраждали троє лікарів.

Чоловіка, який відкрив вогонь, убито на місці події.

Пізніше стало відомо, що зловмисник убив одного з лікарів. Сам стрілок покінчив життя самогубством.

Телеканал Fox News повідомив, що зловмисник був колишнім співробітником лікарні. Поліція поки не підтвердила цю інформацію.