У Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину в лікарні, є поранені
Субота, 1 липня 2017, 00:47
Чоловік відкрив вогонь в нью-йоркській лікарні в районі Бронкса.
Про це повідомляє AFP.
У поліції заявили, що в результаті стрілянини постраждали декілька осіб, не назвавши точну кількість.
При цьому кілька нью-йоркських ЗМІ повідомили, що, щонайменше, двоє людей отримали поранення, а в The New York Times сказали, що постраждали троє лікарів.
Чоловіка, який відкрив вогонь, убито на місці події.
Пізніше стало відомо, що зловмисник убив одного з лікарів. Сам стрілок покінчив життя самогубством.
Телеканал Fox News повідомив, що зловмисник був колишнім співробітником лікарні. Поліція поки не підтвердила цю інформацію.