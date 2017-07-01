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Бойовики "ЛНР" погрожували ОБСЄ через привітання з Днем Конституції

Субота, 1 липня 2017, 01:24
Бойовики ЛНР погрожували ОБСЄ через привітання з Днем Конституції

На території так званої "ЛНР" двоє озброєних бойовиків погрожували спостерігачам місії ОБСЄ, звинувативши їх в тому, що ті вітали місцевих жителів з Днем Конституції України.

Про це йдеться в звіті місії ОБСЄ.

Інцидент стався в селищі Весела Гора 29 червня. Згідно зі звітом, двоє бойовиків приблизно 25-30 років в камуфляжному одязі без відзнак і в чорних балаклавах, що закривають їхні обличчя, були озброєні автоматами.

Вони підійшли до спостерігачів місії і запитали, чи вітали вони місцевих жителів з Днем Конституції напередодні. Бойовики сказали, що будуть стріляти в співробітників ОБСЄ, якщо таке повториться.

Спостерігачі покинули цей район і повідомили про подію в СЦКК.

Теми: ОБСЄЛНР
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